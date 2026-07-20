Два человека погибли ночью на пожаре в Борисовском районе

Уточняется, что пожар произошел 19 июля около 4 часов утра. Работники пожарной службы в ходе ликвидации возгорания в частном доме обнаружили тела двух мужчин в возрасте 62 лет и 51 года.
По информации СК, следователи рассматривают несколько версий о причинах возгорания, не исключается факт неосторожного обращения с огнем при курении.
«Следователями рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что на месте происшествия, куда выезжала следственно-оперативная группа, работники СК, Госкомитета судебных экспертиз и МЧС зафиксировали следовую картину, опросили очевидцев. Кроме того, будут проведены экспертные исследования.
Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Борисовского райотдела СК. Там добавили, что особое внимание будет уделено причинам и условиям, которые способствовали гибели людей.