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Два человека погибли ночью на пожаре в Борисовском районе

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Два человека погибли во время пожара в деревне Кургановка Борисовского района, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что пожар произошел 19 июля около 4 часов утра. Работники пожарной службы в ходе ликвидации возгорания в частном доме обнаружили тела двух мужчин в возрасте 62 лет и 51 года.

По информации СК, следователи рассматривают несколько версий о причинах возгорания, не исключается факт неосторожного обращения с огнем при курении.

«Следователями рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте происшествия, куда выезжала следственно-оперативная группа, работники СК, Госкомитета судебных экспертиз и МЧС зафиксировали следовую картину, опросили очевидцев. Кроме того, будут проведены экспертные исследования.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Борисовского райотдела СК. Там добавили, что особое внимание будет уделено причинам и условиям, которые способствовали гибели людей.

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