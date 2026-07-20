Свыше тонны самогона изъяли у пенсионера под Молодечно

Факт нарушения правоохранители выявили во время мероприятий по пресечению нелегального оборота спиртного.
Установлено, что пенсионер держал самогон в хозяйственной постройке на своем придомовом участке.
«Всего обнаружено 36 полимерных канистр объемом 30 литров каждая. В общей совокупности было изъято 1080 литров самогона», — рассказал заместитель начальника УОПП УВД Минщины Александр Миранович.
По данному факту проводится проверка.
Ранее в конце июня в Минской области милиция пресекла деятельность двух подпольных производителей алкоголя.
В первом случае правоохранители обнаружили более пяти тонн браги и около 400 литров готового продукта, во втором — порядка 420 литров самопального алкоголя.
В МВД напомнили, что за незаконное изготовление, хранение и перевозку алкогольных напитков и их полуфабрикатов без лицензии, а также за хранение оборудования для их производства предусмотрен штраф до 30 базовых величин (1350 бел. руб.) с конфискацией предметов правонарушения.