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Свыше тонны самогона изъяли у пенсионера под Молодечно

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Сотрудники милиции изъяли свыше тонны самогона у 71-летнего жителя Молодечненского района, сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

Факт нарушения правоохранители выявили во время мероприятий по пресечению нелегального оборота спиртного.

Установлено, что пенсионер держал самогон в хозяйственной постройке на своем придомовом участке.

«Всего обнаружено 36 полимерных канистр объемом 30 литров каждая. В общей совокупности было изъято 1080 литров самогона», — рассказал заместитель начальника УОПП УВД Минщины Александр Миранович.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в конце июня в Минской области милиция пресекла деятельность двух подпольных производителей алкоголя.

В первом случае правоохранители обнаружили более пяти тонн браги и около 400 литров готового продукта, во втором — порядка 420 литров самопального алкоголя.

В МВД напомнили, что за незаконное изготовление, хранение и перевозку алкогольных напитков и их полуфабрикатов без лицензии, а также за хранение оборудования для их производства предусмотрен штраф до 30 базовых величин (1350 бел. руб.) с конфискацией предметов правонарушения.