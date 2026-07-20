Свыше тонны самогона изъяли у пенсионера под Молодечно

В МВД напомнили, что за незаконное изготовление, хранение и перевозку алкогольных напитков и их полуфабрикатов без лицензии, а также за хранение оборудования для их производства предусмотрен штраф до 30 базовых величин (1350 бел. руб.) с конфискацией предметов правонарушения.