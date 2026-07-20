У жителя Красноярского края конфисковали машину за пьяную езду

На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал, а только прибавил газу. Началась погоня. Почти десять минут нарушитель носился по селу на высокой скорости. В итоге он заехал в тупик на одной из улиц, бросил машину и попытался скрыться через огороды, но его задержали. В машине с ним находились четверо пассажиров, двое из которых подтвердили, что за рулем сидел именно он.