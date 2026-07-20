Оскорблял детей и маму: в Самарской области ссора едва не закончилась убийством

В Новокуйбышевске семейное застолье едва не закончилось трагедией. Одна из его участниц набросилась с ножом на мужчину и трижды ударила его ножом. Мужчину спасло лишь то, что ему на помощь пришла другая гостья застолья. Она выбила нож из руки нападавшей, вытолкнула ее из комнаты. Кроме того, мужчине своевременно оказали медицинскую помощь.