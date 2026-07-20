Свердловский экс-чиновник получил 12,5 лет колонии за выращивание конопли

Суд установил, что Игорь Крупский был организатором преступной группы. Как начальник отдела земледелия и растениеводства в областном минАПК, он хорошо разбирался в растениеводстве и использовал эти знания для создания подпольной нарколаборатории. В схему он вовлек Игоря Соколова и еще одного соучастника. На троих они закупили семена конопли и выращивали их в теплице, под которую оборудовали помещение. Также они приобрели сушильные машины, вакуумный упаковщик и другую технику для переработки растений.