Свердловский экс-чиновник получил 12,5 лет колонии за выращивание конопли

Его знакомому Игорю Соколову назначено 12 лет колонии строгого режима. Их судили по ст. 231 и ст. 228 УК РФ.
Суд установил, что Игорь Крупский был организатором преступной группы. Как начальник отдела земледелия и растениеводства в областном минАПК, он хорошо разбирался в растениеводстве и использовал эти знания для создания подпольной нарколаборатории. В схему он вовлек Игоря Соколова и еще одного соучастника. На троих они закупили семена конопли и выращивали их в теплице, под которую оборудовали помещение. Также они приобрели сушильные машины, вакуумный упаковщик и другую технику для переработки растений.
С января 2023 по декабрь 2024 года соучастники вырастили более 140 растений, из которых им удалось получить более 21 кг наркотических средств. Их деятельность была пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При обысках были изъяты вещества и оборудование для их производства.