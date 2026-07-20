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Свердловский экс-чиновник получил 12,5 лет колонии за выращивание конопли

Академический районный суд Екатеринбурга назначил бывшему чиновнику свердловского министерства агропромышленного комплекса Игорю Крупскому 12,5 лет колонии строгого режима за выращивание конопли, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Источник: Коммерсантъ

Его знакомому Игорю Соколову назначено 12 лет колонии строгого режима. Их судили по ст. 231 и ст. 228 УК РФ.

Суд установил, что Игорь Крупский был организатором преступной группы. Как начальник отдела земледелия и растениеводства в областном минАПК, он хорошо разбирался в растениеводстве и использовал эти знания для создания подпольной нарколаборатории. В схему он вовлек Игоря Соколова и еще одного соучастника. На троих они закупили семена конопли и выращивали их в теплице, под которую оборудовали помещение. Также они приобрели сушильные машины, вакуумный упаковщик и другую технику для переработки растений.

С января 2023 по декабрь 2024 года соучастники вырастили более 140 растений, из которых им удалось получить более 21 кг наркотических средств. Их деятельность была пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При обысках были изъяты вещества и оборудование для их производства.