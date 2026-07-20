Шесть человек погибли при ЧП на ТОО под Павлодаром

Среди погибших есть подростки 2006 и 2009 годов рождения, сообщили Sputnik Казахстан в управздраве области.
Единственный выживший (1988 г. р.) госпитализирован с отравлением углекислым газом средней тяжести. Обстоятельства выясняются.
АЛМАТЫ, 20 июл — Sputnik. Трагедия произошла днем 20 июля в селе Жоламан. Сотрудники ТОО ремонтировали электронасос в канализационном колодце, сообщают в соцсетях.
Среди погибших есть подростки 2006 и 2009 годов рождения, сообщили Sputnik Казахстан в управздраве области.
Единственный выживший (1988 г. р.) госпитализирован с отравлением углекислым газом средней тяжести. Обстоятельства выясняются.