Отменен второй оправдательный приговор челябинке, заказавшей убийство 12-летней дочери

Из материалов дела следует, что жительница поселка Измайловский (Кизильский район), находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратилась к местному жителю, с которым познакомилась этим же вечером, с предложением убить дочь 2013 года рождения. Она даже придумала способ — ребенка нужно было утопить в реке Большая Караганка.
За исполнение задуманного предложила 100 тыс. рублей, пообещав передать деньги после убийства и предоставления доказательств. Далее отправила дочь из дома с новым знакомым, который не собирался исполнять преступление и обратился в полицию.
Приговором Агаповского районного суда в ноябре 2025 года, вынесенным на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, фигурантка была оправдана по статье «Организация приготовления убийства малолетнего по найму» в связи с отсутствием события преступления.
В феврале 2026-го апелляционным определением Челябинского областного суда оправдательный приговор отменен. Женщине вновь избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
В мае та же первая инстанция на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вновь оправдала женщину «в связи с отсутствием события преступления».
«Апелляционным определением Челябинского областного суда от 20 июля 2026 года оправдательный приговор в отношении женщины вновь отменен по доводам апелляционного представления в связи с допущенными существенными нарушениями уголовно-процессуального закона при рассмотрении дела, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение», — уточнили в региональной прокуратуре.