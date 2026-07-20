Отменен второй оправдательный приговор челябинке, заказавшей убийство 12-летней дочери

Из материалов дела следует, что жительница поселка Измайловский (Кизильский район), находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратилась к местному жителю, с которым познакомилась этим же вечером, с предложением убить дочь 2013 года рождения. Она даже придумала способ — ребенка нужно было утопить в реке Большая Караганка.