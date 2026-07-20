Пассажир мотоцикла погиб в ДТП на федеральной трассе в Тулуне

Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, ДТП случилось на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».
— По предварительным данным, 32-летний водитель мотоцикла «FUEGO» наехал на барьерное ограждение, после чего транспортное средство перевернулось. Удар оказался смертельным для 33-летнего пассажира — он погиб на месте. Самого водителя доставили в больницу. Сейчас по факту аварии проводят всестороннюю проверку, — рассказали в агентстве.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой учитывать погодные и дорожные условия при выборе скорости. В непогоду или при плохой видимости нельзя совершать резких маневров.