Пассажир мотоцикла погиб в ДТП на федеральной трассе в Тулуне

— По предварительным данным, 32-летний водитель мотоцикла «FUEGO» наехал на барьерное ограждение, после чего транспортное средство перевернулось. Удар оказался смертельным для 33-летнего пассажира — он погиб на месте. Самого водителя доставили в больницу. Сейчас по факту аварии проводят всестороннюю проверку, — рассказали в агентстве.