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Пассажир мотоцикла погиб в ДТП на федеральной трассе в Тулуне

В Тулуне полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии с мотоциклом.

Источник: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, ДТП случилось на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

— По предварительным данным, 32-летний водитель мотоцикла «FUEGO» наехал на барьерное ограждение, после чего транспортное средство перевернулось. Удар оказался смертельным для 33-летнего пассажира — он погиб на месте. Самого водителя доставили в больницу. Сейчас по факту аварии проводят всестороннюю проверку, — рассказали в агентстве.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой учитывать погодные и дорожные условия при выборе скорости. В непогоду или при плохой видимости нельзя совершать резких маневров.