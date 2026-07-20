В Красноярском крае осудили мужчину за убийство щенков лопатой

В объединенной пресс-службе судов Красноярского края рассказал, что все произошло еще в мае 2025 года. Сельчанин выглянул в окно своего дома и увидел маленьких детей со щенками. Он поссорился с ребятами, выяснив, что они ухаживают за бездомными животными.