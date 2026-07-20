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Воронежец ограбил знакомую, вырвав из ее рук телефон

Фигуранту грозит до четырех лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 июля в гости к 46-летней жительнице Острогожского района в гости пришел знакомый. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Во время общения мужчина неожиданно выхватил из рук хозяйки мобильник стоимостью 15 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия. Стражи порядка задержали злоумышленника — 46-летнего местного жителя, который во всем сознался.

В соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ фигуранту грозит до четырех лет тюрьмы.

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