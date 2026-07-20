Волгоградские полицейские за минуты спасли жизнь таксисту

В Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции спасли таксиста, которому стало плохо за рулем, — сообщили в региональном Главке.
16 июля 2026 года двое инспекторов ДПС Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району несли службу на маршруте патрулирования. Около 3 часов ночи к ним подъехало такси, из которого выбежали трое пассажиров с просьбой помочь водителю.
Сотрудники Госавтоинспекции сразу помогли усадить мужчину в патрульную машину и за несколько минут доставили его в Среднеахтубинскую центральную районную больницу. Врачи срочно оказали ему необходимую помощь, после чего состояние пациента стабилизировалось.
Медики сообщили, что у 44-летнего водителя случился острый приступ стенокардии, и несвоевременное обращение в больницу могло привести к серьезным проблемам со здоровьем. Позже пациента госпитализировали в стационар, где он сейчас проходит курс лечения.
Благодаря оперативным действиям полицейских медицинская помощь была оказана вовремя, и угроза жизни и здоровью мужчины миновала.
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