Четыре человека пострадали при ударе дронов ВСУ по вокзалу в Курской области

Четыре сотрудника железной дороги получили ранения в результате удара беспилотных летательных аппаратов по району железнодорожной станции в городе Льгове Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX.
По информации руководителя области, сам вокзал в настоящее время закрыт для пассажирских перевозок в связи с действующим в регионе режимом контртеррористической операции (КТО), поэтому посторонних граждан в момент налета на объекте не было.
Все пострадавшие являются работниками железной дороги. Трое из них получили незначительные травмы, еще один мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. Хинштейн добавил, что в момент взрыва у здания станции находился автомобиль муниципальной администрации — транспортное средство получило повреждения, никто не пострадал.