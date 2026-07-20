В Советске заключили под стражу подростка, подозреваемого в покушении на наркосбыт

В настоящее время несовершеннолетний задержан, допрошен в качестве подозреваемого, по ходатайству следствия судом ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 сентября 2026 года. По уголовному делу продолжается выполнение полного комплекса следственных действий. Преступление, в совершении которого подозревается несовершеннолетний, наказывается в том числе лишением свободы на срок вплоть до 20 лет.