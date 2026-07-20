На севере Волгограда судимый мужчина до смерти избил знакомого

Дальше ситуация разворачивалась по самому неприятному, но хорошо известному правоохранителям сценарию — с пьяных глаз мужчины что-то не поделили между собой, и между ними завязалась драка. Гость сначала избил хозяина квартиры руками и всем, что попадалось ему под руку, а после задушил его.