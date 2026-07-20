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На севере Волгограда судимый мужчина до смерти избил знакомого

В Волгограде идет под суд житель Тракторозаводского района, жестоко расправившийся с соседом по.

В Волгограде идет под суд житель Тракторозаводского района, жестоко расправившийся с соседом по коммунальной квартире в День пограничника.

Трагическая история разыгралась на севере Волгограда вечером 28 мая. Заглянув к знакомому, ранее судимый волгоградец сел с ним за один стол.

Дальше ситуация разворачивалась по самому неприятному, но хорошо известному правоохранителям сценарию — с пьяных глаз мужчины что-то не поделили между собой, и между ними завязалась драка. Гость сначала избил хозяина квартиры руками и всем, что попадалось ему под руку, а после задушил его.

Уголовное дело по статье «Убийство» уже расследовано и отправлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото Павла Мирошкина.