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Артем Жога поручил подготовиться к новой волне паводков в регионах УрФО

Самая тяжёлая ситуация сейчас в Свердловской области.

Источник: МЧС РФ

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Главной темой стали дождевые паводки, обрушившиеся на несколько регионов, сообщает ИА «Тюменская линия».

В Свердловской области затоплены 2,7 тысячи приусадебных участков, более 500 домов, пострадали объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Также напряжённая обстановка в нескольких муниципалитетах Челябинской области, а в Курганской области продолжает расти уровень воды в реках.

— Необходимо держать на контроле не только оперативную работу органов власти и профильных служб на подтопленных территориях, но и следить за ситуацией в населенных пунктах, которые могут попасть в зону риска по паводку, — заявил Артем Жога.

Полпред потребовал заранее проработать вопросы эвакуации, подготовить запасы продуктов и вещей, а также следить за качеством питьевой воды и организовать её подвоз в случае загрязнения.

На совещании также заслушали доклады о ситуации с топливом. Во всех регионах УрФО созданы оперативные штабы для контроля и стабилизации обстановки с бензином и дизелем.