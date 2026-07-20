Прокуратура начала проверку после ЧП с туристами на Ладожском озере

В воскресенье региональное ГУ МЧС РФ сообщало, что группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, отправилась на лодках по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера. Двенадцать человек были эвакуированы, в том числе пять детей. Поиски двоих туристов продолжаются.