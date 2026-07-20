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Эксплуатанту упавшего на Кубани вертолета предъявлено обвинение

Предъявлено обвинение эксплуатанту вертолета, потерпевшего крушение в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Источник: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР

Согласно версии следствия, весной этого года обвиняемый собрал воздушное судно — вертолет МИ-2, готовый к эксплуатации. По договоренности с местным предпринимателем вертолет использовали для выполнения работ по удобрению сельскохозяйственных полей, однако судно не прошло государственную регистрацию и не имело необходимых сертификатов.

Ранее сообщалось, что Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета МИ-2 в Краснодарском крае.

Известно, что вертолет разбился 18 июля 2026 года вблизи хутора Калининского Краснодарского края. Воздушное судно выполняло сельскохозяйственные работы. В результате авиапроисшествия погиб пилот. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).