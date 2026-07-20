Эксплуатанту упавшего на Кубани вертолета предъявлено обвинение

Согласно версии следствия, весной этого года обвиняемый собрал воздушное судно — вертолет МИ-2, готовый к эксплуатации. По договоренности с местным предпринимателем вертолет использовали для выполнения работ по удобрению сельскохозяйственных полей, однако судно не прошло государственную регистрацию и не имело необходимых сертификатов.