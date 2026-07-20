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Большегруз смял легковушку под Самарой 20 июля, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло 20 июля под Самарой.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

20 июля в Волжском районе произошло смертельное ДТП, об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». На 45 километре дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград столкнулись фура и легковушка «Лада Гранта». Об этом стало известно около 13.00.

«К сожалению, погиб водитель легкового автомобиля», — прокомментировала пресс-служба учреждения.

Судя по фотографиям, сила удара была такой, что большегруз буквально смял легковушку. Погибшего деблокировали пожарные-спасатели ПСО № 46. На месте ДТП также работали сотрудники полиции и скорой помощи. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют.