Большегруз смял легковушку под Самарой 20 июля, водитель погиб

20 июля в Волжском районе произошло смертельное ДТП, об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». На 45 километре дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград столкнулись фура и легковушка «Лада Гранта». Об этом стало известно около 13.00.
«К сожалению, погиб водитель легкового автомобиля», — прокомментировала пресс-служба учреждения.
Судя по фотографиям, сила удара была такой, что большегруз буквально смял легковушку. Погибшего деблокировали пожарные-спасатели ПСО № 46. На месте ДТП также работали сотрудники полиции и скорой помощи. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют.