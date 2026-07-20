Большегруз смял легковушку под Самарой 20 июля, водитель погиб

20 июля в Волжском районе произошло смертельное ДТП, об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». На 45 километре дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград столкнулись фура и легковушка «Лада Гранта». Об этом стало известно около 13.00.