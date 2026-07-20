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В элитном ЖК на Страстном бульваре в Москве произошел пожар

В центре Москвы произошел пожар в элитном жилом комплексе на Страстном бульваре. Огонь распространился на 200 квадратов подкровельного пространства. Жильцы самостоятельно покинули здание до приезда спасателей. Из-за ЧП перекрыт участок Большой Дмитровки от Козицкого переулка до Страстного бульвара.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В элитном жилом комплексе в районе Страстного бульвара ликвидируют крупный пожар. Из восьмиэтажного здания эвакуировано 20 жильцов — люди успели покинуть свои квартиры самостоятельно еще до приезда первых пожарных расчетов.

По данным оперативных служб, борьба с огнем проходила на двух участках. Если первый очаг на крыше (20 кв. м) удалось быстро потушить, то второй — в районе мансарды — продолжает разрастаться. На данный момент пламя охватило около 200 кв. метров подкровельного пространства. Работу спасателей сильно осложняют конструктивные особенности крыши, из-за чего доступ к эпицентру горения ограничен.

Из-за ЧП в центре города временно заблокировано движение транспорта: перекрыт участок Большой Дмитровки от Козицкого переулка до Страстного бульвара.