В элитном ЖК на Страстном бульваре в Москве произошел пожар

По данным оперативных служб, борьба с огнем проходила на двух участках. Если первый очаг на крыше (20 кв. м) удалось быстро потушить, то второй — в районе мансарды — продолжает разрастаться. На данный момент пламя охватило около 200 кв. метров подкровельного пространства. Работу спасателей сильно осложняют конструктивные особенности крыши, из-за чего доступ к эпицентру горения ограничен.