Два человека утонули в Волге в Самарской области за неделю

В Самарской области за минувшую неделю произошли два несчастных случая на воде. К сожалению, не обошлось без жертв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным оперативного ведомства, один инцидент произошел на реке Волге в Ставропольском районе. Там 13 июля 2026 года сотрудники ПСС Самарской области достали тело 75-летнего мужчины. Погибшего пенсионера обнаружили в районе села Подстепки.
Второй случай зафиксировали в районе острова Поджабный в Самаре. В пятницу, 17 июля, спасатели достали из Волги тело 53-летнего местного жителя. При каких обстоятельствах погибли мужчины, пока точно неизвестно.
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