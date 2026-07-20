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13 канистр с топливом украли из гаража в Сакском районе

В Сакском районе задержали подозреваемых в краже 480 литров бензина.

В Сакском районе полицейские по горячим следам раскрыли кражу 480 литров бензина АИ-92, сообщает пресс-служба МВД по республике Крым.

В правоохранительные органы обратился 20-летний житель одного из сел района. Он сообщил, что из гаража на территории его частного домовладения пропали 13 канистр с топливом.

По предварительным данным, ночью злоумышленники проникли в незапертый гараж через отверстие в заборе и похитили бензин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали их.

Ими оказались двое жителей соседних сел в возрасте 21 и 22 лет, ранее судимые. По данным следствия, молодые люди были знакомы с потерпевшим и знали о наличии топлива в гараже. Часть пустых канистр была обнаружена в их автомобилях.

Подозреваемые признали вину и возместили потерпевшему стоимость похищенного бензина.

Следственным отделом МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

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