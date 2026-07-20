13 канистр с топливом украли из гаража в Сакском районе

Ими оказались двое жителей соседних сел в возрасте 21 и 22 лет, ранее судимые. По данным следствия, молодые люди были знакомы с потерпевшим и знали о наличии топлива в гараже. Часть пустых канистр была обнаружена в их автомобилях.