13 канистр с топливом украли из гаража в Сакском районе

В правоохранительные органы обратился 20-летний житель одного из сел района. Он сообщил, что из гаража на территории его частного домовладения пропали 13 канистр с топливом.
По предварительным данным, ночью злоумышленники проникли в незапертый гараж через отверстие в заборе и похитили бензин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали их.
Ими оказались двое жителей соседних сел в возрасте 21 и 22 лет, ранее судимые. По данным следствия, молодые люди были знакомы с потерпевшим и знали о наличии топлива в гараже. Часть пустых канистр была обнаружена в их автомобилях.
Подозреваемые признали вину и возместили потерпевшему стоимость похищенного бензина.
Следственным отделом МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Им может грозить до пяти лет лишения свободы.