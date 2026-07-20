Бастрыкину доложат о подростках, нападающих на прохожих в Екатеринбурге

По данным СКР, в медиапространстве появилась информация о жалобах жителей многоквартирного дома на группу подростков, которые регулярно собираются во дворе, распивают спиртные напитки, устраивают драки и нападают на прохожих. Отмечается, что в компании находится малолетняя девочка без присмотра.