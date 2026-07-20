Фельдшеры и пациент в больнице после ДТП с машиной скорой помощи под Волковыском. Подробности сообщает издание «Наш час».
Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 19 июля, примерно в 19.20. За рулем автомобиля скорой медицинской помощи «МАЗ Купава» 32-летний водитель. На 84-километре автодороги Р-44 Гродно — Волковыск — Ивацевичи неподалеку от деревни Изабелин на закруглении дороги мужчина не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и опрокинулась.
В результате аварии в Волковысскую центральную районную больницу были доставлены четыре человека с телесными повреждениями: три фельдшера в возрасте 48, 36 и 32 лет и 60-летний пациент.
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