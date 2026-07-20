Фельдшеры и пациент в больнице после ДТП с машиной скорой помощи под Волковыском

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 19 июля, примерно в 19.20. За рулем автомобиля скорой медицинской помощи «МАЗ Купава» 32-летний водитель. На 84-километре автодороги Р-44 Гродно — Волковыск — Ивацевичи неподалеку от деревни Изабелин на закруглении дороги мужчина не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и опрокинулась.