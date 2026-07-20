В Москве вынесли приговор по делу о выводе 8 млрд рублей из коммерческого банка

Суд приговорил экс-руководителя банка к 16 годам и 6 месяцам строгого режима со штрафом в 1 млн рублей. Установлено, что Зеленцов участвовал в преступном сообществе и способствовал реализации многоуровневых схем по выводу средств. В частности, через связанные компании были незаконно выведены недвижимость и автопарк стоимостью более 153 млн рублей, а также похищены облигации на 441,5 млн рублей.