В Москве вынесли приговор по делу о выводе 8 млрд рублей из коммерческого банка

Басманный районный суд Москвы вынес приговор 63-летнему Алексею Зеленцову, признанному виновным в крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем официальном канале в мессенджере MAX.
Суд приговорил Зеленцова к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Также он лишен права занимать руководящие должности в банковском секторе сроком на два года. Подсудимый признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения).
Следствием установлено, что подсудимый способствовал реализации многоуровневых схем по выводу средств. В частности, в период его руководства банком в 2018 году финансовая организация приобрела неликвидные облигации на сумму 198,7 млн рублей, а также уступила подконтрольной структуре права требования по кредитному портфелю на сумму свыше 7 млрд рублей через 19 фиктивных договоров цессии.
Кроме того, через связанные компании фигуранты дела незаконно завладели облигациями банка на 441,5 млн рублей, безвозмездно вывели недвижимость и автопарк стоимостью более 153 млн рублей и лишили кредитную организацию прав требования еще на 122,7 млн рублей. Суммарный ущерб превысил 8 млрд рублей, что привело к отзыву у банка лицензии.