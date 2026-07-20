На Урале проверят аттракцион, где перевернулась кабинка колеса обозрения

Telegram-каналы в понедельник распространили видео из парка «Притяжение» города Магнитогорска, где одна из кабинок аттракциона «Колесо обозрения» во время движения была в перевернутом состоянии.
«Прокуратура Правобережного района Магнитогорска с привлечением специалистов проверит соблюдение правил эксплуатации и требований безопасности аттракциона», — сказали в пресс-центре.
В перевернутой кабинке аттракциона людей не было, уточнили в пресс-центре.
В администрации парка аттракционов РИА Новости пояснили, что инцидент произошел 19 июля вечером.
«Во время работы аттракциона было выявлено некорректное срабатывание тормозного механизма одной из кабинок. В целях требований и обеспечения безопасности посетителей было принято решение остановить аттракцион, произвести высадку пассажиров и выполнить дополнительную проверку и настройку системы тормозов раскачивания», — сказали в администрации.
Сотрудник уточнил, что один из тормозов имел избыточное усилие прижатия, и если кабинка была пустая, это приводило к ее нештатному повороту относительно рабочего положения, но при штатной эксплуатации с пассажирами подобная ситуация исключена.
В понедельник «Колесо обозрения» находится на техническом обслуживании, все остальные аттракционы работают, добавили в парке.