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На Урале проверят аттракцион, где перевернулась кабинка колеса обозрения

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июл — РИА Новости. Прокуратура проверит работу аттракциона в парке города Магнитогорска Челябинской области, где в ходе движения колеса обозрения одна из кабинок перевернулась, она была пуста, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.

Источник: Соцсети

Telegram-каналы в понедельник распространили видео из парка «Притяжение» города Магнитогорска, где одна из кабинок аттракциона «Колесо обозрения» во время движения была в перевернутом состоянии.

«Прокуратура Правобережного района Магнитогорска с привлечением специалистов проверит соблюдение правил эксплуатации и требований безопасности аттракциона», — сказали в пресс-центре.

В перевернутой кабинке аттракциона людей не было, уточнили в пресс-центре.

В администрации парка аттракционов РИА Новости пояснили, что инцидент произошел 19 июля вечером.

«Во время работы аттракциона было выявлено некорректное срабатывание тормозного механизма одной из кабинок. В целях требований и обеспечения безопасности посетителей было принято решение остановить аттракцион, произвести высадку пассажиров и выполнить дополнительную проверку и настройку системы тормозов раскачивания», — сказали в администрации.

Сотрудник уточнил, что один из тормозов имел избыточное усилие прижатия, и если кабинка была пустая, это приводило к ее нештатному повороту относительно рабочего положения, но при штатной эксплуатации с пассажирами подобная ситуация исключена.

В понедельник «Колесо обозрения» находится на техническом обслуживании, все остальные аттракционы работают, добавили в парке.