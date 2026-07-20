Женщина погибла под колесами пассажирского поезда в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
Предварительно установлено, что машинист заметил незнакомку на путях, неоднократно подал звуковые сигналы, однако реакции не получил. Он применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Погибшей оказалась 45-летняя приезжая из Удмуртии. Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Собранные транспортными полицейскими материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения, уточнили в ведомстве.
Ранее мы писали, поезд сообщением «Новороссийск — Челябинск» насмерть сбил 53-летнего мужчину. По предварительной информации, житель станицы Каневской переходил железнодорожные пути на нерегулируемом переходе.