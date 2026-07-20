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Появилось видео обвала подпорной стены в Нижнем Новгороде

В настоящее время опасный участок изолирован: доступ к нему полностью перекрыт.

Появилось видео обрушения подпорной стены во время строительства парковки ЖК в Нижнем Новгороде. Видео опубликовали очевидцы.

Напомним, что 19 июля на площадке строящейся парковки в одном из новых жилых комплексов произошло обрушение конструкции — она не выдержала оказываемой нагрузки. К счастью, в зоне инцидента в тот момент никого не было, поэтому обошлось без жертв и травм. В настоящее время опасный участок изолирован: доступ к нему полностью перекрыт.

Ранее пять человек погибли в ЧП за неделю в Нижегородской области.