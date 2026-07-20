Появилось видео обвала подпорной стены в Нижнем Новгороде

Напомним, что 19 июля на площадке строящейся парковки в одном из новых жилых комплексов произошло обрушение конструкции — она не выдержала оказываемой нагрузки. К счастью, в зоне инцидента в тот момент никого не было, поэтому обошлось без жертв и травм. В настоящее время опасный участок изолирован: доступ к нему полностью перекрыт.