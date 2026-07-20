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В Шебекино дрон ВСУ целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу

В городе Шебекино Белгородской области беспилотник ВСУ целенаправленно и цинично ударил по пассажирскому автобусу, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Источник: РИА "Новости"

При атаке погибли пять человек, включая ребенка, еще 23 ранены. В больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди них есть 17-летний подросток, добавил глава региона. По его словам, три человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

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