Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по автобусу в Белгородской области

Еще 23 мирных жителя, в числе которых 17-летний подросток, получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в Шебекинскую районную больницу, где им оказывается экстренная медицинская помощь. Состояние троих раненых оценивается как крайне тяжелое. Глава региона уточнил, что после стабилизации состояния этих пациентов планируется перевезти в профильные медицинские учреждения Белгорода.