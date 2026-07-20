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Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по автобусу в Белгородской области

Украинский дрон нанес удар по пассажирскому автобусу в Шебекино. Пять человек погибли на месте, среди них несовершеннолетний мальчик. 23 человека получили ранения различной степени тяжести, включая 17-летнего подростка. Пострадавшие находятся в Шебекинской районной больнице, трое в крайне тяжелом состоянии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Шебекино Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате удара погибли пять человек, еще 23 получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в мессенджере MAX.

По предварительным данным, жертвами атаки стали четыре женщины и несовершеннолетний мальчик — они скончались на месте от полученных травм. В настоящее время специалисты устанавливают личности погибших.

Еще 23 мирных жителя, в числе которых 17-летний подросток, получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в Шебекинскую районную больницу, где им оказывается экстренная медицинская помощь. Состояние троих раненых оценивается как крайне тяжелое. Глава региона уточнил, что после стабилизации состояния этих пациентов планируется перевезти в профильные медицинские учреждения Белгорода.

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