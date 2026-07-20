Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Turkey Today: обломки дрона-камикадзе со взрывчаткой обнаружили на побережье Стамбула

Обломки начиненного взрывчаткой беспилотника-камикадзе были обнаружены в районе Карабурун на черноморском побережье Стамбула.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: IHA Photo
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Обломки дрона заметили местные жители между пляжами Карабурун (район Арнавуткей) и Орманлы (район Чаталджа) и сообщили об этом властям, пишет турецкая газета Turkey Today.

Специалисты береговой охраны и подразделения подводного разминирования (SAS) провели первоначальную оценку, определив, что объект может быть обломками разбившегося дрона. Затем спецназовцы SAS провели техническое обследование и обнаружили на объекте взрывчатое вещество. После этого они обезвредили обломки с помощью управляемого взрыва.

Происхождение беспилотника пока не установлено.

Ранее обломки БПЛА были обнаружены в турецких черноморских провинциях Самсун, Трабзон, Кастамону и Бартын. Они были отправлены в Анкару для технической экспертизы.

На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что риск расширения украинского конфликта остается серьезным. Он упомянул недавние события, угрожающие безопасности на Черном море.

Мы не хотим, чтобы война распространилась на Черное море. Нападения на порты, танкеры и рыболовецкие суда в Черном море и угроза жизни гражданского населения не могут быть оправданы.

Хакан Фидан
глава МИД Турции
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше