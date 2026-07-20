Turkey Today: обломки дрона-камикадзе со взрывчаткой обнаружили на побережье Стамбула

Обломки дрона заметили местные жители между пляжами Карабурун (район Арнавуткей) и Орманлы (район Чаталджа) и сообщили об этом властям, пишет турецкая газета Turkey Today.
Специалисты береговой охраны и подразделения подводного разминирования (SAS) провели первоначальную оценку, определив, что объект может быть обломками разбившегося дрона. Затем спецназовцы SAS провели техническое обследование и обнаружили на объекте взрывчатое вещество. После этого они обезвредили обломки с помощью управляемого взрыва.
Происхождение беспилотника пока не установлено.
Ранее обломки БПЛА были обнаружены в турецких черноморских провинциях Самсун, Трабзон, Кастамону и Бартын. Они были отправлены в Анкару для технической экспертизы.
На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что риск расширения украинского конфликта остается серьезным. Он упомянул недавние события, угрожающие безопасности на Черном море.
Мы не хотим, чтобы война распространилась на Черное море. Нападения на порты, танкеры и рыболовецкие суда в Черном море и угроза жизни гражданского населения не могут быть оправданы.