Прокуратура взяла на контроль устранение подтоплений в трех селах Башкирии. Она контролирует комплекс принимаемых мер органами власти и экстренных служб в связи с резким повышением уровня воды в реке Сарс.
Напомним, вода резко пришла на территорию деревень Уршады, Чурашево и Султанбеково. В результате произошли подтопления домовладений и объектов дорожной инфраструктуры. Населенные пункты также остались без электричества. На месте работают спасатели и другие службы. Работу экстренных и оперативных служб на месте координирует прокурор Аскинского района Нияз Фаизов.
Прокуратурой взято на контроль проведение аварийно-восстановительных работ, устранение последствий, соблюдение прав граждан, организация пунктов временного размещения и их соответствие требованиям.