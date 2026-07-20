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Прокуратура взяла на контроль устранение подтоплений в трех селах Башкирии

Прокуратура Аскинского района контролирует комплекс принимаемых мер органами власти и экстренных служб в связи с резким повышением уровня воды в реке Сарс.

Прокуратура взяла на контроль устранение подтоплений в трех селах Башкирии. Она контролирует комплекс принимаемых мер органами власти и экстренных служб в связи с резким повышением уровня воды в реке Сарс.

Напомним, вода резко пришла на территорию деревень Уршады, Чурашево и Султанбеково. В результате произошли подтопления домовладений и объектов дорожной инфраструктуры. Населенные пункты также остались без электричества. На месте работают спасатели и другие службы. Работу экстренных и оперативных служб на месте координирует прокурор Аскинского района Нияз Фаизов.

Прокуратурой взято на контроль проведение аварийно-восстановительных работ, устранение последствий, соблюдение прав граждан, организация пунктов временного размещения и их соответствие требованиям.