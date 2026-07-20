Прокуратура взяла на контроль устранение подтоплений в трех селах Башкирии

Напомним, вода резко пришла на территорию деревень Уршады, Чурашево и Султанбеково. В результате произошли подтопления домовладений и объектов дорожной инфраструктуры. Населенные пункты также остались без электричества. На месте работают спасатели и другие службы. Работу экстренных и оперативных служб на месте координирует прокурор Аскинского района Нияз Фаизов.