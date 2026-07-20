Экологическая катастрофа? В Перми из-за разлива нефти гибнут животные

17 июля очевидцы опубликовали видео в социальных сетях, на которых видно, как вода в реке Мулянке в Перми покрывается пятнами чёрного цвета. На следующий день неравнодушные жители выдвинулись на место происшествия, чтобы помочь животным. Однако масштаб бедствия оказался куда серьёзнее, чем предполагалось: в ходе разлива нефтепродуктов пострадало большое число рыб, птиц и детёныш ондатры. Последние новости об устранении ЧП — в материале сайта perm.aif.ru.
Ситуация на контроле.
После публикаций в социальных сетях Росприроднадзор, Пермская природоохранная прокуратура и Министерство природы взяли ситуацию на контроль. По данным главы Пермского муниципального округа Ольги Андриановой, сейчас специалисты делают всё необходимое для ликвидации последствий на реках Мулянка и Пыж.
Экологические службы занимаются локализацией загрязнения и сбором нефтепродуктов в специальные оранжевые резервуары. Кроме того, установлены боновые заграждения, не позволяющие загрязнению распространяться дальше.
«Работа на реках не останавливается ни на час, и обнаруженное вовремя животное или птица получает шанс на возвращение в естественную среду», — заявила Ольга Андрианова.
На месте происшествия работают волонтёры. Они осматривают и очищают пострадавших «пациентов», оказывают им всю необходимую помощь. Работают поисковые группы, которые обследуют берега и водную поверхность, чтобы своевременно обнаружить животных, нуждающихся в спасении.
Неравнодушные жители привозят для волонтёров все необходимые расходники: рабочие перчатки и ветошь, лекарства и корм для птиц, средства для бережного очищения перьев, переноски для безопасной транспортировки, а также питание для волонтёров.
«Боновые заграждения не справляются».
Эколог Елена Плешкова рассказала, что над Мулянкой в районе «Манки Ривер Парк» (там собираются волонтёры) стоит сильный запах нефти, а с весла, которое опускают в воду, тянется нефтяная жижа. Верхний участок водоёма покрыт чёрной плёнкой, которая, по словам эколога, становится толще, потому что сверху продолжает течь ручей нефтепродуктов.
«Из 200 уток, которые жили в этом месте, удалось найти только 13. Поганки (это род водоплавающих птиц из семейства поганковых, ещё их называют чомгами— прим. ред.), которые не выходят из воды, обречены. Детёныш ондатры погиб после отлова. Птенец трясогузки вечером был пока жив. Боновые заграждения, которые поставили выше по течению, не справляются. Поэтому поставили ещё одни — перед вторым озером, и там откачивают мазут, чтобы он не дошёл до домов», — написала 19 июля эколог.
К спасательной операции подключился и Пермский зоопарк. Специалисты учреждения взяли на себя ветеринарную и зоологическую поддержку водоплавающих. Рядом с местом происшествия развернули мобильный госпиталь, где разместили почти три десятка птиц.
Зоопарк доставил специализированное оборудование, необходимое для реабилитации: клетки для рассадки птиц и обогревающие лампы. Специалисты проводят осмотр птиц, которых бережно отлавливают волонтёры.
«Мы продолжим оказывать помощь в спасении птиц и контролировать их состояние в период восстановления, до того момента, когда их можно будет выпустить в природу. Это произойдёт, как только естественный защитный слой перьев полностью восстановится», — сообщили в Пермском зоопарке.
Разрушение дамбы?
Как нефтепродукты попали в Мулянку? Экоактивистка Надежда Баглей предположила, что сброс нефти из отстойников произошёл по причине разрушения дамбы во время ливней. Как считают пользователи, изначально утечка была в реке Пыж, которая, в свою очередь, впадает в Мулянку.
«Специалисты сказали, что после откачки нефти из воды и очистки берегов будут проводиться работы по реабилитации реки. Думаю, что для восстановления экосистемы Мулянки нужен не один десяток лет», — рассказала эколог Елена Плешкова.
Координатор волонтёров Анастасия Старков рассказала, что по состоянию на 20 июля выловлено и спасено 34 птицы — один кулик, три поганки и 30 уток. Сейчас волонтёры продолжают работать на месте ЧП, им нужна помощь. Полный список необходимых расходников можно посмотреть по ссылке.
По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе создали межведомственную рабочую группу по выявлению, недопущению негативного воздействия и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Комиссия займётся координацией работ по восстановлению экосистемы рек и прибрежной зоны. Особое внимание будет уделено очистке акватории и недопустимости новых утечек нефтепродуктов.