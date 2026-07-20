Экологическая катастрофа? В Перми из-за разлива нефти гибнут животные

«Из 200 уток, которые жили в этом месте, удалось найти только 13. Поганки (это род водоплавающих птиц из семейства поганковых, ещё их называют чомгами— прим. ред.), которые не выходят из воды, обречены. Детёныш ондатры погиб после отлова. Птенец трясогузки вечером был пока жив. Боновые заграждения, которые поставили выше по течению, не справляются. Поэтому поставили ещё одни — перед вторым озером, и там откачивают мазут, чтобы он не дошёл до домов», — написала 19 июля эколог.