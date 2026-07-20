Белорус может сесть на десять лет за находку в стиральном порошке на границе

В пункт пропуска «Брест», расположенный на границе Беларуси с Польшей, приехал пассажирский автобус Setra под управлением 48-летнего белоруса. Водитель предоставил на осмотр личные вещи, а также пакет с покупками, который, как выяснилось в момент опроса, он взял на перевозку в Польше.