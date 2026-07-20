Белорус может сесть на десять лет за находку в стиральном порошке на границе. Подробности сообщает Государственный таможенный комитет.
В пункт пропуска «Брест», расположенный на границе Беларуси с Польшей, приехал пассажирский автобус Setra под управлением 48-летнего белоруса. Водитель предоставил на осмотр личные вещи, а также пакет с покупками, который, как выяснилось в момент опроса, он взял на перевозку в Польше.
Сотрудник таможни решил осмотреть багаж при помощи рентгеновской установки. На полученной сканограмме в упаковке стирального порошка было обнаружено нехарактерное вложение. На наличии у водителя запрещенных веществ показала и служебная собака.
«Из упаковки извлечен полимерный ziplock-пакет с кристаллическим веществом белого цвета», — отметили в ГТК.
Как установила экспертиза, изъятое вещество (более 28 граммов) является особо опасным психотропом.
Брестская таможня завела уголовное дело по части 2 статьи 328−1 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание вплоть до лишения свободы сроком до десяти лет.
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