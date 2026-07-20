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Белорус может сесть на десять лет за находку в стиральном порошке на границе

Белорусу грозит до десяти лет за находку в стиральном порошке.

Источник: Комсомольская правда

Белорус может сесть на десять лет за находку в стиральном порошке на границе. Подробности сообщает Государственный таможенный комитет.

В пункт пропуска «Брест», расположенный на границе Беларуси с Польшей, приехал пассажирский автобус Setra под управлением 48-летнего белоруса. Водитель предоставил на осмотр личные вещи, а также пакет с покупками, который, как выяснилось в момент опроса, он взял на перевозку в Польше.

Сотрудник таможни решил осмотреть багаж при помощи рентгеновской установки. На полученной сканограмме в упаковке стирального порошка было обнаружено нехарактерное вложение. На наличии у водителя запрещенных веществ показала и служебная собака.

«Из упаковки извлечен полимерный ziplock-пакет с кристаллическим веществом белого цвета», — отметили в ГТК.

Как установила экспертиза, изъятое вещество (более 28 граммов) является особо опасным психотропом.

Брестская таможня завела уголовное дело по части 2 статьи 328−1 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание вплоть до лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее белорусам сказали, что будет, если вызвать милицию на шумных соседей, а они разошлись к приезду наряда.

Тем временем фельдшеры и пациент в больнице после ДТП с машиной скорой помощи под Волковыском.

А еще синоптики сказали, когда начнется реальное похолодание и дожди в Беларуси.