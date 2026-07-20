В Прикамье пожарные спасли пять человек при пожаре в многоквартирном доме

Пожарные спасли пять человек из огня в многоквартирном доме, сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Возгорание случилось утром 20 июля в селе Частые. Загорелась квартира на первом этаже. Подъезд быстро заполнился дымом. Часть жильцов успела выбежать на улицу до приезда спасателей — 10 человек покинули здание сами. Ещё пятеро оказались отрезаны от выхода и остались внутри.
В условиях сильной задымлённости прибывшие спасатели вывели всех заблокированных в безопасное место. Двоих эвакуировали с помощью специальных спасательных устройств. Благодаря слаженным действиям никто не пострадал, а огонь удалось потушить на минимальной площади. Причину возгорания установит дознаватель МЧС.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что курение на балконе с начала 2026 года 22 раза стало причиной пожаров в Пермском крае.