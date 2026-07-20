В Ростовской области задержали подозреваемых в махинациях на 1 млрд рублей

Дело завели в отношении организованной группы. По данным полиции и УФСБ, с 2020 по 2026 годы сообщники выступали нелегальными посредниками при обналичивании средств. Они изготавливали поддельные платежные поручения с использованием реквизитов фиктивных ИП и юрлиц.