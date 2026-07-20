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В Ростовской области задержали подозреваемых в махинациях на 1 млрд рублей

1 млрд рублей за 6 лет: подозреваемых в обналичивании средств задержали на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области провели задержания по делу о незаконных банковских операциях на 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дело завели в отношении организованной группы. По данным полиции и УФСБ, с 2020 по 2026 годы сообщники выступали нелегальными посредниками при обналичивании средств. Они изготавливали поддельные платежные поручения с использованием реквизитов фиктивных ИП и юрлиц.

— Предполагаемая сумма незаконного оборота средств в течение шести лет составила около 1 млрд рублей, — рассказали в пресс-службе донского главка полиции.

Следователи МВД завели уголовные дела (ч. 1 ст. 187 УК РФ) в отношении двух подозреваемых, их отправили под стражу и под домашний арест. Правоохранители продолжают расследование, выясняются обстоятельства преступлений и другие причастные к финансовым махинациям.

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