ВСУ атаковали беспилотником пассажирский автобус в Шебекино, погибли 5 человек

«По предварительным данным, в результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются. В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний парень. Трое из них — в крайне тяжёлом состоянии», — уточнил глава Белгородской области.