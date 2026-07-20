Водитель ВАЗа погиб после столкновения с BMW в Новосибирской области

Авария случилась в 14:40 на участке трассы между К-19 и рабочим поселком Маслянино. Водитель отечественной легковушки 1976 года рождения выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с иномаркой. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.