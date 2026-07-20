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Мама-байкер Соната погибла сразу после 10-летия сына

41-летняя известная байкерша София Г. под псевдонимом Соната погибла сразу после дня рождения сына, рассказал «РГ» информированный источник.

41-летняя известная байкерша София Г. под псевдонимом Соната погибла сразу после дня рождения сына, рассказал «РГ» информированный источник.

Младшему сыну Сонаты исполнилось 10 лет. Мама-байкер планировала вместе с ним и вторым сыном 12 лет активно провести лето, но этому не суждено было сбыться.

Друзья и близкие организовали сбор помощи в организации похорон.

Также все знакомые собирают средства на поддержку оставшихся без мамы мальчиков: по нашим данным, София воспитывала их одна.

Ранее сообщалось, что Соната погибла в результате ДТП в ростовском районе Стройгородок.