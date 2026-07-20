Мама-байкер Соната погибла сразу после 10-летия сына

41-летняя известная байкерша София Г. под псевдонимом Соната погибла сразу после дня рождения сына, рассказал «РГ» информированный источник.
Младшему сыну Сонаты исполнилось 10 лет. Мама-байкер планировала вместе с ним и вторым сыном 12 лет активно провести лето, но этому не суждено было сбыться.
Друзья и близкие организовали сбор помощи в организации похорон.
Также все знакомые собирают средства на поддержку оставшихся без мамы мальчиков: по нашим данным, София воспитывала их одна.
Ранее сообщалось, что Соната погибла в результате ДТП в ростовском районе Стройгородок.