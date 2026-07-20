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В Башкирии мужчина разбил машину бывшей жены

Днем 15 июля в дежурную часть отдела МВД по Кугарчинскому району поступило сообщение от жительницы села Мраково о том, что бывший муж повредил ее автомобиль. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и застали предполагаемого злоумышленника. Мужчину опросили, после чего следственно-оперативная группа направилась в квартиру заявительницы для проведения необходимых процессуальных действий. В этот момент мужчина вновь подбежал к машине и нанес по ней еще один удар. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. По решению суда ему назначили трое суток административного ареста.

Сейчас по факту повреждения автомобиля проводится проверка. Назначена экспертиза для установления точной суммы причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.