В Башкирии мужчина разбил машину бывшей жены

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и застали предполагаемого злоумышленника. Мужчину опросили, после чего следственно-оперативная группа направилась в квартиру заявительницы для проведения необходимых процессуальных действий. В этот момент мужчина вновь подбежал к машине и нанес по ней еще один удар. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. По решению суда ему назначили трое суток административного ареста.