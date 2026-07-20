Бурлящие потоки воды затопили пещеру Ледяной Сказ в Челябинской области

Пещера находится недалеко от Нязепетровска, у поселка Сказ, и считается третьей по протяженности в Челябинской области. Внутри расположены два небольших озера. Зимой они замерзают, образуя ледяные сталактиты и сталагмиты, а летом, наоборот, таяние льда и дожди часто приводят к подтоплениям узких ходов.