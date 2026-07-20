Жительницу Татарстана осудят после получения сыном тяжелых ожогов

По версии следствия, в декабре 2025 года она решила вскрыть неисправный аэрозольный баллончик с ароматизатором на кухне рядом с работающим газовым котлом. Женщина проткнула его ножом, после чего произошло воспламенение. На кухне находился ее сын.
Мальчик получил множественные термические ожоги. Ребенка удалось спасти.
Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).
Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.Читать дальше