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Жительницу Татарстана осудят после получения сыном тяжелых ожогов

В суд направили уголовное дело в отношении 37-летней жительницы села Верхнеуслонского района Татарстана, которая по неосторожности нанесла ожоги своему сыну. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, в декабре 2025 года она решила вскрыть неисправный аэрозольный баллончик с ароматизатором на кухне рядом с работающим газовым котлом. Женщина проткнула его ножом, после чего произошло воспламенение. На кухне находился ее сын.

Мальчик получил множественные термические ожоги. Ребенка удалось спасти.

Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

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