Уснувшего в машине молодого угонщика задержали под Волгоградом

Как рассказали в региональном главке МВД, пропавшую машину обнаружили на дороге в поле в паре километров от рабочего поселка Елань. В салоне автомобиля застали спящего подозреваемого. Им оказался 17-летний парень, который уже состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.