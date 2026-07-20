Блогеру Веронике Ярошик вынесли приговор за сбыт наркотиков в бытовой технике

Суд установил, что Ярошик входила в состав организованной преступной группы и выполняла роль отправителя грузов. По указанию кураторов она забирала оптовые партии мефедрона из тайников в Подмосковье, после чего фасовала запрещенные вещества внутрь бытовых приборов — кофемашин, воздухоочистителей, мясорубок и портативных моек. Замаскированные под обычные товары посылки осужденная отправляла почтой сообщникам в Сахалинскую и Калининградскую области, Приморский и Хабаровский края.