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Блогеру Веронике Ярошик вынесли приговор за сбыт наркотиков в бытовой технике

Жительницу Можайска признали виновной в межрегиональном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Блогер фасовала мефедрон внутрь кофемашин и мясорубок, после чего отправляла посылки сообщникам. Деятельность пресекли осенью 2023 года, суд назначил реальный срок.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 35-летней жительницы Можайска, блогера Вероники Ярошик. Она признана виновной в межрегиональном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем канале в мессенджере MAX.

Суд установил, что Ярошик входила в состав организованной преступной группы и выполняла роль отправителя грузов. По указанию кураторов она забирала оптовые партии мефедрона из тайников в Подмосковье, после чего фасовала запрещенные вещества внутрь бытовых приборов — кофемашин, воздухоочистителей, мясорубок и портативных моек. Замаскированные под обычные товары посылки осужденная отправляла почтой сообщникам в Сахалинскую и Калининградскую области, Приморский и Хабаровский края.

Деятельность Ярошик была пресечена правоохранительными органами осенью 2023 года. Всего из незаконного оборота изъято около 4 кг мефедрона.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Веронику Ярошик к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Материалы в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.