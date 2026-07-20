Житель Краснодара заплатит 450 тысяч рублей штрафа за оправдание терроризма

Кроме того, осужденный на 2 года лишен права заниматься администрированием сайтов, каналов, пабликов и страниц в любых электронных или информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет. Смартфон, с которого подсудимый отправлял противоправное сообщение, был конфискован и обращен в собственность государства как орудие преступления.