В Екатеринбурге осудили двух фигурантов дела об убийстве с расчленением

После того как женщина вошла в квартиру, злоумышленники напали на нее. Каждый нанес ей множественные удары руками и ногами по телу. Затем Трушкова нанесла потерпевшей удары острым предметом в область шеи, после чего один из соучастников задушил женщину. Киреев, как установил суд, следил за обстановкой, чтобы предупредить остальных о появлении посторонних.