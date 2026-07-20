Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге осудили двух фигурантов дела об убийстве с расчленением

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Ирине Трушковой и Сергею Кирееву по делу об убийстве женщины, совершенном в 2003 году. Они признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Кировский районный суд Екатеринбурга

По данным суда, в мае 2003 года фигуранты вместе с неустановленным соучастником пригласили в гости в квартиру Трушковой ее близкую подругу. Однако на самом деле потерпевшую заманили с целью убийства.

После того как женщина вошла в квартиру, злоумышленники напали на нее. Каждый нанес ей множественные удары руками и ногами по телу. Затем Трушкова нанесла потерпевшей удары острым предметом в область шеи, после чего один из соучастников задушил женщину. Киреев, как установил суд, следил за обстановкой, чтобы предупредить остальных о появлении посторонних.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники перенесли тело в ванную комнату и расчленили его. Останки упаковали в чемодан, сумку и пакеты, после чего вывезли и спрятали в трех разных местах на территории Кировского района Екатеринбурга.

С учетом вердикта присяжных суд назначил Ирине Трушковой 13 лет и 3 месяца колонии общего режима, Сергею Кирееву — 11 лет колонии строгого режима. По эпизоду разбойного нападения (п. «б», «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ) подсудимых оправдали в связи с неустановлением события преступления.