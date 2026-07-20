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Бастрыкин затребовал доклад о крупном обмане с жильем под Нижним Новгородом

В Нижегородской области семья может быть причастна к афере с переуступкой прав на недвижимость на 20 млн рублей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о ходе проверки фактов мошенничества с недвижимостью. Поводом стал сюжет, вышедший в эфире федерального телеканала. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

В телепередаче рассказывалось о схемах аферистов в нескольких субъектах страны. В частности, упоминалось, что в Нижегородской области члены одной семьи могут быть причастны к хищению более 20 млн рублей через переуступку права собственности на объекты недвижимости.

Глава ведомства поручил региональному следственному управлению отчитаться по всем изложенным в эфире доводам и подробно рассказать о мерах, принимаемых для защиты прав пострадавших граждан.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о деле нижегородки, ставшей инвалидом из-за канавы.