Бастрыкин затребовал доклад о крупном обмане с жильем под Нижним Новгородом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о ходе проверки фактов мошенничества с недвижимостью. Поводом стал сюжет, вышедший в эфире федерального телеканала. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
В телепередаче рассказывалось о схемах аферистов в нескольких субъектах страны. В частности, упоминалось, что в Нижегородской области члены одной семьи могут быть причастны к хищению более 20 млн рублей через переуступку права собственности на объекты недвижимости.
Глава ведомства поручил региональному следственному управлению отчитаться по всем изложенным в эфире доводам и подробно рассказать о мерах, принимаемых для защиты прав пострадавших граждан.
Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о деле нижегородки, ставшей инвалидом из-за канавы.