25 человек доставлены в больницу после атаки ВСУ на автобус в Шебекино

В медицинские учреждения госпитализированы 25 человек, получивших ранения в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
По его словам, среди госпитализированных находится один несовершеннолетний. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще двоим раненым госпитализация не потребовалась — необходимая медицинская помощь им оказана амбулаторно.
Координацию лечебного процесса осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Для определения оптимальной тактики лечения проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных медицинских центров страны.
Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что жертвами целенаправленного удара БПЛА по гражданскому автобусу стали пять мирных жителей — четыре женщины и несовершеннолетний мальчик скончались от полученных травм.