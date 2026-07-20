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25 человек доставлены в больницу после атаки ВСУ на автобус в Шебекино

В Шебекино Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате удара погибли пять мирных жителей, включая ребенка. 25 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницы, трое находятся в тяжелом состоянии. Минздрав координирует лечение пострадавших через телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В медицинские учреждения госпитализированы 25 человек, получивших ранения в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, среди госпитализированных находится один несовершеннолетний. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще двоим раненым госпитализация не потребовалась — необходимая медицинская помощь им оказана амбулаторно.

Координацию лечебного процесса осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Для определения оптимальной тактики лечения проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных медицинских центров страны.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что жертвами целенаправленного удара БПЛА по гражданскому автобусу стали пять мирных жителей — четыре женщины и несовершеннолетний мальчик скончались от полученных травм.

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