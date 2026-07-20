25 человек доставлены в больницу после атаки ВСУ на автобус в Шебекино

В Шебекино Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате удара погибли пять мирных жителей, включая ребенка. 25 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницы, трое находятся в тяжелом состоянии. Минздрав координирует лечение пострадавших через телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами.