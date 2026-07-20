Массовая авария с участием 12 машин произошла на трассе в Ростовской области

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: на задымленной дороге нужно соблюдать особую осторожность. В таких условиях водителю нужно снизить скорость и увеличить дистанцию, лучше отказаться от резких маневров и обгонов. Также следует включить ближний свет фар или противотуманные фары. При критически низкой видимости следует переждать в безопасном месте.