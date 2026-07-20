Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовая авария с участием 12 машин произошла на трассе в Ростовской области

Столкнулись 12 машин, есть пострадавший: стали известны детали аварии в районе села Чалтырь.

Источник: Комсомольская правда

Массовая авария с участием 12 машин произошла на трассе Р-280 «Новороссия» в районе села Чалтырь в Ростовской области. Детали произошедшего сообщили в управлении Госавтоинспекции.

ДТП случилось сегодня, 20 июля, на полосе в сторону Ростова-на-Дону. Столкнулись 10 легковых машин и два грузовых автомобиля. Это случилось из-за возгорания поля слева и задымления дороги.

— Пострадал 33-летний водитель «КамАЗа», — добавили в управлении Госавтоинспекции.

Правоохранители сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

Добавим, о пожаре на поле с пшеницей и ДТП сообщали ранее днем. Тогда дорожный затор составлял 3 км. К вечеру протяженность пробки уже больше 4 км, это видно по интернет-картам.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: на задымленной дороге нужно соблюдать особую осторожность. В таких условиях водителю нужно снизить скорость и увеличить дистанцию, лучше отказаться от резких маневров и обгонов. Также следует включить ближний свет фар или противотуманные фары. При критически низкой видимости следует переждать в безопасном месте.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.