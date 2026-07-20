Тела новорождённого и его матери обнаружили под Воронежем

Тела новорождённого мальчика и его матери обнаружили в квартире дома в Воронежской области. Ребёнок погиб насильственной смертью. Подробнее — в материале vrn.aif.ru.
Дочь вызвала полицию для умирающей после родов матери.
30-летнюю женщину с новорождённым сыном, которые не подавали признаков жизни, обнаружили в одной из квартир дома в Нововоронеже.
На теле ребёнка, как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР, были признаки насильственной смерти.
Полицию по адресу, где произошла трагедия, как сообщают «Вести Воронеж», ссылаясь на слова местных жителей, вызвала девятилетняя девочка — дочь погибшей женщины. Малышка просила о помощи и говорила, что её мама умирает.
По данным издания, квартира не принадлежала скончавшейся горожанке. Женщина её арендовала. Соседи уверяют, что семья, состоящая из трёх человек — матери, дочери и неизвестного мужчины, заехала туда около трёх недель назад. Арендаторы, по их словам, не устраивали скандалов и жили мирно.
Возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорождённого.
После случившегося следователи возбудили угловное дело по статье об убийстве матерью новорождённого (ст. 106 УК РФ).
Сотрудники СК осмотрели квартиру, в которой были найдены тела погибших. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти ребёнка и его матери.
Кроме того, оперативники опрашивают свидетелей и выполняют другие действия, чтобы полностью восстановить картину произошедшего.
Жизнь оборвалась, едва начавшись.
Жуткие истории, когда жизнь новорождённых обрывается практически сразу после того, как они появились на свет нередки. Причём, зачастую гибель детей наступает от рук собственных матерей.
Так, жительнице Калининграда спустя четыре года после совершённого преступления предъявили обвинение в убийстве ребёнка. В июле 2023 года 23-летняя девушка находилась в гостях, где после употребления наркотических веществ у неё начались преждевременные роды. В результате ребёнок появился на свет в туалете. Впоследствии женщина причинила малышу не менее 16 травматических воздействий. В результате от полученных травм он скончался. Знакомые обвиняемой вынесли тело младенца во двор, где его обнаружили местные жители.
Несколькими годами ранее 33-летняя женщина из Воронежской области родила ребёнка дома и выбросила его в ведро. Затем мать закопала тело новорождённого во дворе рядом с жилищем.
Подобная трагедия произошла в Нижегородской области. В 2024 году 23-летнюю женщину доставили на скорой в больницу с кровотечением. Врачи поняли, что пациентка недавно родила, однако ребёнка с ней не было, поэтому обратились в полицию. Тело новорождённой девочки обнаружили в ванной комнате за стиральной машиной. Было установлено, что мать задушила дочь после того, как та родилась.