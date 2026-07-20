Тела новорождённого и его матери обнаружили под Воронежем

Так, жительнице Калининграда спустя четыре года после совершённого преступления предъявили обвинение в убийстве ребёнка. В июле 2023 года 23-летняя девушка находилась в гостях, где после употребления наркотических веществ у неё начались преждевременные роды. В результате ребёнок появился на свет в туалете. Впоследствии женщина причинила малышу не менее 16 травматических воздействий. В результате от полученных травм он скончался. Знакомые обвиняемой вынесли тело младенца во двор, где его обнаружили местные жители.