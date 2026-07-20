Молодого омича насмерть ударило током в бане

Как стало известно «СуперОмску», 20-летнего парня ударило током в бане. Молодой омич погиб.
СУ СКР по Омской области проводит проверку по факту несчастного случая.
Напомним, это не первый случай гибели омичей от удара током за последнее время. Так, сразу о двух трагедиях стало известно 7 июля: 29-летний омич получил смертельны удар во время работы с электротриммером, а 37-летний мужчина погиб от удара током при установке электросчетчика.
Еще один резонансный случай произошел в мае. Как сообщал «СуперОмск», двое мужчин отправились на рыбалку, где один из них задел удочкой провода. Оба рыбака получили удар током и были доставлены в больницу, где скончались через несколько дней.